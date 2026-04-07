Los Gallos del Querétaro y los Bravos de Juárez empataron a un gol en su partido pendiente de la jornada 7 del Torneo de Clausura de la Liga MX que se disputo la tarde de este martes en la Corregidora.

Al minuto 91 Jhojan Julio adelantó al cuadro queretano y diez minutos después, Óscar Estupiñán marcó por los Fronterizos en tiro penal, para sentenciar el 1-1.

Con la igualada Querétaro suma 12 puntos, mientras que Bravos llegaron a 16 unidades, pero desperdiciaron la oportunidad de meterse a zona de liguilla. (Por Manuel Trujillo Soriano)