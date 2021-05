La NFL dio a conocer la Semana 1 de la temporada 2021, que dará inicio el jueves 9 de septiembre con los campeones Bucaneros que recibirán a los Vaqueros de Dallas.

En esa primera fecha destacan los juegos: Cafés de Cleveland Vs los Jefes de Kansas City y Cuervos vs. Raiders.

También se medirán Acereros de Pittsburgh Vs Bills, Broncos-Gigantes y Empacadores visitaran a Nueva Orleans.

Se informa además que se jugarán dos partidos en Londres, el 10 de octubre Jets vs Halcones, y el 17, Delfines frente a Jaguares. (Por Martín Navarro Vásquez)