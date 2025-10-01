La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que de los 94 policías capitalinos que resultaron heridos durante la movilización por los 57 años de la Masacre de Tlatelolco, 16 aún permanecen en observación y tres se reportan delicados.

A través de redes sociales, Brugada expresó su reconocimiento a los elementos que resultaron lesionados y afirmó que a diferencia de 1968, la policía de la capital no reprime.

Precisó que de los 94 uniformados que fueron trasladados a hospitales, durante la noche 78 fueron dados de alta.