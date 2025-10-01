La Concanaco Servytur reporta buenos resultados tras la celebración de la primera edición del proyecto “Viernes muy Mexicano”, así lo informa el titular de esta confederación, Octavio De la Torre.

“Los resultados de la primera jornada del pasado 26 de septiembre son alentadores. Participaron 23 mil 335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial, es decir, en las redes sociales, se distribuyeron 250 mil engomados oficiales, hubo presencia en las 32 entidades federativas y 18 entidades federativas realizaron activaciones con primeras compras, ruedas de prensa y recorridos. Los estados con más registros fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México”.

Explica que entre los municipios con más promociones destacaron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta. (Por Arturo García Caudillo)