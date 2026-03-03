A 100 días del inicio del Mundial 2026 con diversos actos en Canadá, EU y México inició hoy la cuenta regresiva para la fiesta del futbol. El presidente de la FIFA Gianni Infantino develó el poster oficial de la Copa del Mundo: “El diseño presenta una composición tipo collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad del futbol para unir al mundo” y en el que predominan los colores Rojo, Verde y Azul.

En México la presidenta Claudia Sheimbaum acompañada de Bebeto develaron la Copa que continua de gira en el país; y fueron diversas las opiniones de exfutbolistas como Fernando Quirarte y Carlos Vela.

“Hoy en Guadalajara pese a las circunstancias que nos han rodeado y que ojala que vayan por mejor camino, es lo que todos deseamos como mexicanos, como tapatíos, creo que estamos listos para recibir con los brazos abiertos a la gente que va a venir de otros países para demostrarles y decirles lo que es el mexicano, lo que es el tapatío, lo que son nuestras costumbres. Creo que va a ser un paso muy importante para el país en todos los aspectos económico, cultural, el poder demostrar lo bonito que es el país, va a ser importante que el país este preparado y que demos ese paso importante que se necesita y que es muy importante y que mejor momento que el Mundial”.

En Guadalajara el acto principal se realizó en la Minerva con la presencia de las mascotas oficiales y en donde se ha colocado posters alusivos a la historia de los Mundiales.

Por otro lado, la FIFA puso a la venta a partir de hoy los boletos para los partidos de Repechaje Intercontinental que se realizarán a finales de este mes en Guadalajara y Monterrey, y donde se definirán los dos últimos invitados para la Copa del Mundo de 2026.

Las entradas ya disponibles se anuncian con precios muy accesibles, que van desde 200 pesos y se pueden adquirir en el portal oficial de FIFA.com/tickets. (Por Manuel Trujillo Soriano)