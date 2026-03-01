El Congreso de Jalisco es el que debe determinar si el municipio de Bolaños cambia o no a un régimen de gobierno basado en el sistema de usos y costumbres en lugar de un regido por partidos políticos, explica la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez.

“Se ordenó por parte del Tribunal Electoral al propio Congreso a que emita un decreto que es lo que estamos discutiendo en esta reunión en donde tiene que establecer un conjunto de cuestiones: tiene que señalar si hay o no cambio de régimen, tiene que señalar cuándo sería la elección por usos y costumbres, cuánto durarían las personas en sus cargos”.

Aún hay dos impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal para determinar si se invalida o no la consulta hecha a habitantes de la comunidad wixárika de Bolaños en la que eligieron el sistema de usos y costumbres. (Por Marck Hernández)