Las familias de los mineros que murieron hace 20 años en Pasta de Conchos, celebraron este jueves una misa al pie de la mina, en donde además de honrar a los trabajadores fallecidos, reiteraron su petición de verdad y justicia.
La misa fue celebrada por el obispo de la diócesis, monseñor Alfonso Miranda, quien destacó la necesidad de empresas y mineros se empeñen en la seguridad de su trabajo y en actuar con responsabilidad para evitar más tragedias mineras.
Los familiares de las víctimas exigen saber la verdad y obtener la justicia por este siniestro en el que murieron 65 mineros y 63 cuerpos habían quedado enterrados.
A 20 años, familias de mineros reclaman justicia en Pasta de Conchos
