Diputados del Congreso de la Ciudad de México propusieron la iniciativa de Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales, la cual no plantea borrar ni eliminar los antecedentes penales, sino limitar su uso en trámites administrativos y procesos de contratación laboral, mientras que las autoridades de seguridad y justicia conservarán el acceso íntegro a los registros.

La medida aplicaría sólo a personas que hayan cumplido su pena y que no hayan reincidido durante un periodo determinado.

Para delitos no graves y de bajo impacto, el plazo será de cuatro años sin reincidir; en tanto, para delitos no violentos de mayor afectación, el plazo será de ocho años.