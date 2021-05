A 20 días de las elecciones intermedias, las campañas políticas no logran despertar el interés de la población en la entidad, considera el investigador del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado.

“Por ejemplo hoy ves pocos automóviles con calcomanías. No hay, digamos, mucho interés, yo no he percibido mucho interés entorno a las campañas y los candidatos. Junto con esto está el asunto la pandemia”.

Aunado al desinterés, la pandemia y la violencia político electoral, además de la que ejerce el crimen organizado, Javier Hurtado estima que el abstencionismo rondará el 50 por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)