Este viernes se cumplen 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que dejó la Ciudad de México destruida, y graves afectaciones en estados como Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco, con cientos de muertos y miles de edificios colapsados o que posteriormente tuvieron que ser derruidos por los daños.

El sismo de magnitud 8.1 ocurrió a las 7:19 horas, y tuvo epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras la tragedia, por lo menos 50 mil 500 edificios de la Ciudad de México sufrieron daños de distintas magnitudes.

El sismo dejó más de 150 mil personas damnificadas y pérdidas superiores a los 4 mil 100 millones de dólares en todo el país.