Rodrigo Eduardo González Samano, más conocido como Rockdrigo, fue un cantautor mexicano considerado pionero del rock urbano en el país.
Su obra, de tono crudo, irónico y melancólico, retrata la vida cotidiana y marginal de la juventud capitalina en los años 80.
Se destacó por su estilo de trovador urbano, acompañado solo de guitarra, con canciones como Metro Balderas, Estación del Metro Tacuba y No tengo tiempo.
Aunque grabó poco material, su figura se volvió legendaria tras su muerte en el sismo del 19 de septiembre de 1985, convirtiéndose en símbolo contracultural e inspiración para nuevas generaciones del rock mexicano.
🎶 El Sonido de la Música – Rockdrigo
