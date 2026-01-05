Tras el mantenimiento realizado este sábado, varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara aún no recuperan por completo el suministro de agua.

El SIAPA informó que el restablecimiento alcanza 90 por ciento y que el avance es más lento en zonas altas debido a la topografía y al incremento de consumo tras el fin de semana.

Entre las áreas pendientes figuran colonias de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, donde se instalaron cisternas de apoyo.

Usuarios reportaron que en barrios como Lomas del Cuatro, Agua Fría, Tabachines, Miravalle y Atlas el servicio sigue irregular.