El Reino Unido inauguró en Londres la primera embajada del Estado de Palestina, tras su reconocimiento formal en septiembre pasado.

La nueva sede ocupa el espacio que antes albergaba la Misión Palestina, ahora elevada a rango diplomático pleno.

Autoridades palestinas destacaron que este cambio de estatus simboliza el reconocimiento de una identidad que “no puede negarse” y una presencia “que no puede borrarse”.

Señaló que, pese al contexto adverso que enfrenta su pueblo, la embajada representa una promesa de justicia y un paso hacia la materialización del Estado palestino.