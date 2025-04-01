A más de cinco años de que fueran anunciados los trabajos para la creación de la vacuna Patria contra COVID-19, aún no obtiene la autorización para que salga al mercado, así lo comenta el secretario de Salud, David Kershenobich.

“La vacuna Patria se desarrolló durante el período de la emergencia que tuvimos en covid. Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario y abriendo posibilidades incluso, no nada más de covid, sino de poder ser utilizada para otros padecimientos, como puede ser fiebre amarilla, etcétera”.

Sin embargo, dice Kershenobich, su tardanza no debe ser motivo de preocupación, pues hay una disponibilidad de diez millones de dosis de vacunas contra covid, de Moderna y Pfizer y poco más de 40 millones de la vacuna mexicana contra la Influenza, por lo cual invitó a la población a acudir al Centro de Salud u hospital más cercano y vacunarse. (Por Arturo García Caudillo)