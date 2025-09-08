El Gobierno de Jalisco alcanzó un acuerdo con los exsocios del empresario Jaime Alberto “N”, señalado por el fraude en el desarrollo inmobiliario de las Villas Panamericanas, mediante el cual los inmuebles pasarán a manos del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), informó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Logramos ya un gran acuerdo con los exsocios del socio defraudador Jaime Alberto Moreno Cardeña. Estos socios han endosado ya sus acciones de la Villa Panamericana: la mitad para el Instituto Jalisciense de la Vivienda y la otra mitad para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”.

Lemus detalló que el Instituto Jalisciense de la Vivienda recuperará alrededor de 197 departamentos, los cuales serán puestos a la venta para crear un fondo destinado a la construcción de vivienda asequible en distintas regiones del estado.

El acuerdo representa un avance en la resolución del conflicto legal derivado del proyecto inmobiliario iniciado tras los Juegos Panamericanos de 2011, que permaneció detenido durante más de una década por irregularidades y litigios. (Por Edgar Flores Maciel)