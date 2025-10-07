A finales de octubre reiniciará en Jalisco el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que fue suspendido hace tres años.

En su primera fase, el esquema contará con 20 planteles, confirma el titular de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Estamos por salir ya con este modelo, estamos esperando los últimos procesos de licitación para el tema de los alimentos, los instrumentos musicales, adecuaciones […] y la contratación del personal que va a atender en esta jornada ampliada; seguramente a finales de este mes ya se estará lanzando este proyecto”.

El funcionario detalló que 60 por ciento de las escuelas de tiempo completo estarán en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)