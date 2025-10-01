Con una inversión de 250 millones de pesos de recursos propios, este martes a las 5:00 de la tarde se inaugurará el nuevo Hospital Municipal Tonalá Centro, el cual atenderá en una primera etapa las áreas de consulta externa y urgencias, explicó el alcalde, Sergio Chávez, luego de un recorrido por las instalaciones.

“Qué atendemos en la primera etapa, urgencias y emergencias, sala de shock, las cuatro camas habilitadas, urgencias pediátricas, imagenología, tomografía, rayos, laboratorio clínico las 24 horas, junto con consulta externa”.

Para su operación en esta primera etapa, Tonalá invertirá tres millones de pesos mensuales.

El alcalde indica que el hospital, que se encuentra pegado al Cerro de la Reina, no solo atenderá a los habitantes de su municipio que no cuentan con seguridad social sino también de Guadalajara Oriente, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)