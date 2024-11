Fiesta Rojinegra en el Estadio Akron. A lo Atlas, el equipo Rojinegro eliminó a Chivas 2-1 con un penal en la última jugada del partido para avanzar a la segunda fase del Play In donde se medirá el domingo a Xolos y buscar el pase a la Liguilla. De penal Víctor el Pocho Guzmán abrió el marcador, luego en autogol de José Castillo los Zorros empataron al 85 y en el último minuto de compensación Aldo Rocha de penal marcó el gol de la victoria.

El timonel de los Atlistas Beñat San José se fue muy satisfecho: “Sirve (el triunfo), porque es histórico. No se me los números, pero en la historia ganar dos clásicos de mes y medio de visita, todo el orgullo que sentimos, está ahí por supuesto. Hemos clasificado con cuatro puntos de diferencia y hoy hemos pasado al segundo Play In. La temporada está siendo muy buena y también en la Leagues Cup. Creo que este campeonato, está siendo muy bueno. Orgulloso de los jugadores. Lo mejor de todo es que es muy bueno seguimos para que sea un mejor campeonato. Debemos seguir, somos exigentes y ambiciosos, debemos seguir fuertes. ¡Mil veces arriba el Atlas!”, comentó.

Dolido por la eliminación el técnico Rojiblanco Arturo Ortega dijo que jugaron mejor, que no merecían la derrota y que desea seguir en Chivas. “El futbol es así. Tomamos decisiones no acertadas. Tuvimos de repente un tres contra uno donde se desperdicia la situación. El futbol ha sido cruel con nosotros, pero también nosotros hemos sido los responsables de no ser contundentes y definir un partido con más tranquilidad”.

Para el juego ante Xolos Atlas perderá a Zaldívar por lesión y a Luis Reyes a quien expulsaron por el festejo al final del juego. Chicharito Hdez también recibió tarjeta roja cuando ya había salido de cambio por insultos al árbitro.

Lo malo es que al final hubo riñas en las tribunas y fuera del estadio entre aficionados. Una persona fue detenida por falta administrativa con pirotécnica asegurada, 34 seguidores fueron retirados del estadio, además de 4 detenidos por la policía de Zapopan por agresión física. (Por Martín Navarro Vásquez)