Con observaciones sobre la eficiencia del transporte público y que no se resolvió el tema de las alcancías que no regresan el cambio, o la mala calidad del agua que se suministra el SIAPA, se realizó la glosa del sexto informe, relacionada a la coordinación del Gestión del Territorio. El ejercicio se extendió por más de cuatro horas.

Diputados de oposición fueron las voces más críticas al acusar que no se han dado los esfuerzos necesarios para atender los problemas de agua. En la voz la diputada Valeria Ávila.

“Si revisamos las quejas de enero a septiembre de este año, el SIAPA recibe una queja cada 8 minutos durante 24 horas. Eso sin contar a quienes dejaron de reportar porque ya no le ven sentido”.

Los funcionarios presumieron avances en obra pública, entre ellas la obras de la Línea 4 de Tren Ligero y rehabilitación de carreteras y escuelas.

Este viernes concluye la glosa con los gabinetes de Desarrollo Económico y por la tarde el área de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)