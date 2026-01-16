El combate a la inseguridad en México es asunto de los mexicanos, asegura la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en respuesta a los reiterados llamados de Estados Unidos para llevar a cabo acciones en contra del crimen organizado en nuestro territorio.

“La seguridad de los mexicanos nos corresponde a los mexicanos. Es necesario, por supuesto, poner en su justa dimensión, claro, esta preocupación latente en términos de disminuir la inseguridad, de detener a la delincuencia, de no, digamos, acompañar esta ola que lamentablemente se levantó en términos de inseguridad; porque, además, es algo que los mexicanos exigen, es algo que en los más de dos mil 400 municipios de este país, todos, anhelamos, que quien controle, vigile y acompañe a los ciudadanos, sean las instituciones, y no quien controle sea un cártel o sea un grupo delincuencial”.

Lo anterior lo comentó durante la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial. (Por Arturo García Caudillo)