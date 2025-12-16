Un hombre de 20 años resultó lesionado por arma de fuego tras una agresión registrada este viernes en un centro comercial de la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan.

El ataque ocurrió cuando la víctima salía de una cafetería del complejo y fue interceptada durante un intento de robo, momento en el que recibió un disparo en el abdomen.

El joven fue trasladado por sus propios medios a un hospital, donde se reporta estable.

De acuerdo con la información disponible, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.