Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, su postura de no reanudar relaciones con Ecuador.

“Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública, primero; segundo, que respeten el derecho de asilo; tercero, que se comprometan a la no repetición; y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de las Naciones Unidas”.

Lo anterior tras la negativa de la Corte Internacional de Justicia de no emitir medidas cautelares en contra del Gobierno de Ecuador. (Por Arturo García Caudillo)