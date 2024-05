El cantante español Diego El Cigala presenta su más reciente disco “Obras maestras” con el que hace un homenaje a los grandes autores de boleros. En entrevista con Notisistema el español mencionó que ya tiene propuestas para la realización de su biografía.

“Ya me lo han propuesto, me lo ha propuesto Netflix, me lo han propuesto como una miniserie de tres capítulos sobre mi vida, pero yo creo que todavía me queda un recorrido, me quedan cosas que contar, pero yo creo que sí, en algunos años venideros adelante yo creo que si se puede hacer una serie de las 101 anécdotas del Cigala”.

Esta noche, Diego El Cigala se presenta en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)