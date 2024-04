Entre que los usuarios no cuidan las instalaciones y que las autoridades no le dan mantenimiento los elevadores del Macro Periférico simple y sencillamente están a oscuras.

Notisistema realizó un recorrido por ocho de las 42 estaciones del sistema, donde se constató el tamaño del problema.

De las ocho estaciones visitadas solamente en una de ellas funcionaban los focos en los tres elevadores, mientras que en cuatro de los casos no había luz en ninguno de los elevadores es decir, al cerrarse las puertas los usuarios quedan completamente a oscuras.

En las tres estaciones restantes se encontró que al menos uno de los elevadores sí estaba iluminado.

Otra situación que se pudo documentar es que estas instalaciones son utilizadas por el público en general, a pesar que se supone que son de uso exclusivo de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. (Por José Luis Escamilla)