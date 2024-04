El Monterrey visitará mañana al Inter Miami en el juego de Ida de cuartos de final de la Concachampions y hoy el entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, dijo que Lionel Messi ya entreno, pero que hasta mañana se definirá si juega o no ante los Rayados.

“Mañana, mañana definimos hoy no lo se, entrenó sí, pero hasta mañana vamos a definir todavía quedan 24 horas; acá lo principal es que Leo tuvo una lesión y hay que manejar los tiempos de esa lesión, sí bien jugamos un partido importante mañana hay que pensar que estamos apenas comenzando abril y que para nosotros todo esto recién empieza y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas”.

Apenas ayer el portero del Monterrey Esteban Andrada comentó que la presencia de Messi como rival intimida a cualquiera. El duelo entre Inter y Rayados está programado para celebrarse mañana a las 18:00 hrs en el Chase Stadium​ de Florida.

Manuel Trujillo Soriano.