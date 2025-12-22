Con la firma de un convenio de coordinación fiscal, a partir del mes de mayo Jalisco podrá aplicar multas a vehículos infractores que circulan en la entidad con placas de Guanajuato, confirma secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo.

“Y esto nos permite entonces ya tener atribuciones y facultades para poder hacer exigible el cobro de multas viales y de incumplimientos de obligaciones fiscales de todo tipo. Es el primer convenio que se da en la materia en el país, pero Jalisco que ha sido promotor de esto, tiene frente así también la posibilidad de establecer convenios con Michoacán, con Oaxaca, con Nayarit”.

García Sotelo indica que los vehículos con placas de Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit son los que tienen mayor presencia en Jalisco.

Extrañamente, dice, también del estado de Oaxaca. (Por Gricelda Torres Zambrano)