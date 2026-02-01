El peso mexicano registró una ligera ganancia frente al dólar, impulsado por el debilitamiento de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio se ubicó en 17.30 unidades por billete verde, lo que significó una apreciación de 0.10 por ciento respecto a la jornada previa.

Especialistas señalan que el comportamiento del peso en los próximos días dependerá de factores externos, como la evolución del conflicto en Medio Oriente.