La renuncia del fiscal de Chihuahua no significa que ya con eso concluya la investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en México, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando, tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Lo que sí creo es que tiene que aclararse todo, no es menor, no es menor. Entonces, no es que haya renunciado ya un servidor público y ahí se termina todo, el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”.

Por cierto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declinó reunirse con senadores, quienes la convocaron para dar explicaciones sobre este asunto, alegando que por estar llevándose a cabo una investigación, era mejor no asistir en este momento. (Por Arturo García Caudillo)