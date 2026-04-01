Los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer presentaron una iniciativa para que el servicio de transporte público en Jalisco vuelva a ser operado por el Gobierno estatal, con el objetivo de replantear el modelo actual.

La propuesta busca priorizar el interés social sobre la rentabilidad empresarial.

“La iniciativa incluye cambios en la política tarifaria, para que deje de responder a la rentabilidad empresarial y se basa en el interés social, así como una reconfiguración del comité para incluir a personas usuarias, especialistas, eliminando la representación del concesionario. En síntesis: se propone recuperar el control público del transporte, reorganizar el sistema y poner en el centro las necesidades reales de las personas”.

Por su parte, el legislador Leonardo Almaguer señaló que la iniciativa busca beneficiar a 2.7 millones de usuarios del transporte público y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. (Por Marck Hernández)