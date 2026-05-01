La Plaza de la Liberación, de Armas y Fundadores quedarán dentro del perímetro del centro histórico de Guadalajara donde se realizará el Fan Fest del mundial de fútbol FIFA 2026, al que se espera acudan miles de personas diarimente, indica la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

“Solo adentro del FIFA FAN FESTIVAL está Plaza de la Liberación y Plaza Fundadores junto con Plaza de Armas, todo lo demás está libre. Hidalgo se cierra a partir de mañana para que tomen sus previsiones, pero por abajo, por el túnel sigue estando abierta, por el paso a desnivel”.

La Plaza de la Liberación se convertirá en el epicentro de la transmisión completamente gratuita, por lo que está a punto de terminar la instalación de la pantalla de ocho metros de altura frente al Teatro Degollado. La alcaldesa anuncia que habrá un semáforo que indicará cuando se alcance la capacidad del lugar. (Por Gricelda Torres Zambrano)