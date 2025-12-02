La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió al Centro del municipio para colocar flores en el lugar donde su esposo, el alcalde Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos.

En un mensaje difundido en redes sociales, recordó la noche del ataque y expresó su deseo de haber podido protegerlo, además de reiterar su compromiso con el “Movimiento del Sombrero”, iniciativa que él encabezaba.

El homicidio provocó protestas en Michoacán y otras entidades, y llevó al Gobierno federal a desplegar más de 12 mil elementos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y Justicia”.

Por el caso enfrentan proceso siete escoltas de Manzo por presunta omisión, así como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, imputado por homicidio calificado.