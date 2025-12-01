La legendaria banda estadounidense Earth, Wind & Fire ofreció una noche espectacular y llena de funk y disco este lunes en la Arena Guadalajara. El icónico grupo, transformó el recinto en una gigantesca pista de baile para el deleite de miles de tapatíos.

A pesar de los años, la banda demostró una energía inagotable y una calidad musical impecable, llevando a la audiencia a un viaje por sus más de cinco décadas de trayectoria y un extenso catálogo de éxitos, desatando la euforia con himnos atemporales que siguen vigentes, como “September”, “Boogie Wonderland”, “Let’s Groove” y “Shining Star”: Hits que confirmaron la maestría de la banda para fusionar géneros y mantener al público de pie.

Con 3 de sus 4 vocalistas originales incluyendo a una de las voces más reconocidas de la música mundial como lo es Phillip Baley, Earth, Wind & Fire enamoró a los asistentes durante la hora y media de show. (Por Katia Plascencia Muciño)