La Escuela Primaria Primero de Mayo de Tonalá, sufre el abandono de las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco.

Ubicada muy cerca del antes llamado Parque de la Solidaridad, la escuela padece aún las secuelas del vandalismo que sufrió durante la pandemia de Covid-19, en el año 2020.

Su directora, Yesika Gutiérrez, indica que en la Secretaría de Educación Jalisco impera la burocracia y no solucionan nada.

“Desde la pandemia nos robaron, nos destruyeron baños, nos rompieron… Tenemos ocho salones sin ventanas, tenemos varios salones sin puertas, la luz, la luz y eso. El agua se arregló con padres de familia y la luz con el Ayuntamiento, pero Secretaría pues no nos ha apoyado. Entonces ahorita nos urge mucho una barda porque se meten mucho a robar ahí, y me piden 20 mil requisitos”.

Indica que la barda se edificaría con dinero de los padres de familia, pero la autoridad impide su construcción si no se contrata ingenieros y se avala el proyecto. (Por Claudia Manuela Pérez)