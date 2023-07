A pesar de que la autoridad estatal presume que todos los niños de educación básica en Jalisco recibirán mochilas con útiles y uniformes, en Tonalá es otro en panorama.

La directora de la Escuela Primaria Primero de Mayo, muy cercana al antes llamado Parque de la Solidaridad, Erika Gutiérrez, indica que ya les avisaron que nos les llegarán los uniformes para los niños este año, porque el municipio no tiene dinero.

“En Tonalá solo mochila, uniformes no les van a entregar, que nada más eso se iba a dar este año, que no reportáramos tallas de uniformes. Que nada más se va a dar la parte del Estado y no hay en el municipio”.

Recomienda a la autoridad hacer un estudio socioeconómico y entregar este programa de Mochilas con útiles solo en zonas marginadas. (Por Claudia Manuela Pérez

)