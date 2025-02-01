Durante dos cateos a domicilios en Sinaloa, se registró un enfrentamiento en el que murió Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, perteneciente a la facción del “Chapo Isidro” informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Detalló que durante los recorridos de seguridad, personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo que en respuesta, los marinos repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

En la operación fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, señalado como operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, identificado como sicario de la célula criminal.