Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, recibió al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El mandatario, acompañado de su esposa y comitiva, será recibido este 1 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se realizará una ceremonia oficial y una reunión privada con sus gabinetes.

Durante el encuentro se formalizará la apertura de la Embajada de México en Singapur y se abordarán temas bilaterales.

La visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y ocurre en medio de una intensa agenda internacional de Sheinbaum con distintos jefes de Estado. (Por Arturo García Caudillo)