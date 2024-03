Lo único que hace falta es abatir la impunidad, afirmó la abanderada de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en respuesta a las críticas de sus adversarios a la estrategia de seguridad a la cual dará continuidad en caso de convertirse en la nueva Ejecutiva Federal.

“Tenemos que bajar la impunidad todavía más en el país. ¿Cómo se hace eso? Porque miren, no es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso no queremos autoritarismo, queremos justicia, que es distinto. La justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione. Y esa tarea es de la presidenta, de los gobernadores, pero también es de las fiscalías”.

Pero además, reiteró, de los tres candidatos a la Presidencia, ella es la única que ha dado resultados en materia de seguridad, pues cuando fue Jefa de Gobierno, disminuyó en 58 por ciento los delitos de alto impacto. (Por Arturo García Caudillo)