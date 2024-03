Luego de las críticas que ha recibido por sus seguidores por la falta de publicidad, este jueves la abanderada de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez informó que el dirigente del PAN a nivel nacional, Marko Cortés ya le informó de una extensión al presupuesto para su campaña.

“Ya me reuní con Marko Cortés, ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poner a 200 millones y pues en los próximos días voy a ver a Alito y al PRD. Está lo que esta en el convenio pero no es suficiente. Es que el dinero está fluyendo poco a poco porque también el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta de un jalón, entonces el gasto original es muy fuerte de hacer la publicidad. Parece que ya va a empezar a caminar el recurso”.

En cuanto al apoyo de los particulares, explicó que es muy complicado, a pesar de que hay gente que quiere aportar, pero la tramitología vuelve todo más complicado todavía. (Por Arturo García Caudillo)