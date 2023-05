Porque cursos largos no son sinónimo de mayor aprendizaje o productividad, autoridades educativas no quitan el dedo del renglón que el ciclo escolar no sea tan largo; sin embargo, es la federación quien tiene la última palabra sobre el calendario.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó que alargar el ciclo hasta finales de julio resta tiempo de descanso a maestros, pero también de preparación para el siguiente ciclo escolar.

“No necesariamente por tener más semanas de clases hay más efectividad estudiantil, eso está probado con todos los sistemas del mundo, de hecho, los que tienen mejor desempeño no necesariamente tienen tantas horas clase”.

Expresó el funcionario que se iniciaron con evaluaciones esta semana para conocer los aprendizajes de los alumnos. Si bien se respetará el calendario impuesto por la federación, aquellos alumnos que cumplan con los criterios, podrán salir una semana antes de vacaciones, es decir la segunda semana de julio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)