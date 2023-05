Ante la decisión de City Bank de retardar hasta el 2025 la venta de Banamex y hacerlo a través de la bolsa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta crear la banca digital del Gobierno Federal.

“Pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas. Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es por aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudsr los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos”.

Y en caso de que no pudiera comprarse o crearse una nueva institución bancaria, entonces el Banco del Bienestar podría tener su propia plataforma digital. (Por Arturo García Caudillo)