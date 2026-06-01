El Consejo de Colegios de la Abogacía de Jalisco pidió que la implementación de la reforma judicial en la entidad garantice la selección de los perfiles mejor preparados para ocupar cargos dentro del Poder Judicial del Estado, con criterios que privilegien la independencia y la capacidad profesional.

El representante del organismo, José Luis Tello, advirtió que el gremio no respaldará la llegada de personas que pudieran tener vínculos con grupos de poder político, económico o criminal.

“No vamos a estar de acuerdo en que lleguen personas que ocupen un cargo en la administración de justicia como jueces y magistrados que estén contaminados, que obedezcan a grupos fácticos de poder, que obedezcan a la delincuencia organizada, que obedezcan a partidos políticos, que no tengan esa independencia y autonomía para dictar resoluciones”.

Además de solicitar procesos de selección rigurosos, el organismo consideró necesario fortalecer financieramente al Poder Judicial para que pueda desempeñar sus funciones de manera eficiente y responder a las demandas de impartición de justicia en la entidad. (Por Marck Hernández)