José Antonio Murillo Garza asumió este primero de junio la dirección general del Nacional Monte de Piedad, con el reto de fortalecer a la institución tras el conflicto laboral que derivó en una huelga durante los últimos meses.

El economista cuenta con trayectoria en organismos y empresas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, Grupo Financiero Banorte y RappiCard México, además de experiencia académica en instituciones nacionales e internacionales.

Murillo Garza señaló que buscará consolidar las capacidades institucionales, ampliar el alcance social de la organización y sentar bases para su desarrollo futuro.

Por su parte, el Patronato destacó que su experiencia en transformación financiera, liderazgo organizacional e innovación tecnológica será clave para impulsar una nueva etapa en la institución, que brinda servicios de préstamo prendario a millones de personas en el país.