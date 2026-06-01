José Antonio Murillo Garza asumió este primero de junio la dirección general del Nacional Monte de Piedad, con el reto de fortalecer a la institución tras el conflicto laboral que derivó en una huelga durante los últimos meses.
El economista cuenta con trayectoria en organismos y empresas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, Grupo Financiero Banorte y RappiCard México, además de experiencia académica en instituciones nacionales e internacionales.
Murillo Garza señaló que buscará consolidar las capacidades institucionales, ampliar el alcance social de la organización y sentar bases para su desarrollo futuro.
Por su parte, el Patronato destacó que su experiencia en transformación financiera, liderazgo organizacional e innovación tecnológica será clave para impulsar una nueva etapa en la institución, que brinda servicios de préstamo prendario a millones de personas en el país.
José Antonio Murillo asume dirección de Nacional Monte de Piedad
José Antonio Murillo Garza asumió este primero de junio la dirección general del Nacional Monte de Piedad, con el reto de fortalecer a la institución tras el conflicto laboral que derivó en una huelga durante los últimos meses.