Este lunes inició la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026 en la que se dará prioridad a los aficionados de los países sede como son: México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA informó que liberará un millón de entradas adicionales, con lo que poder conseguir un boleto para la Copa del Mundo del próximo año, será más probable.

El registro para esta segunda fase permanecerá abierto hasta el viernes 31 de octubre a las 9:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Posteriormente, la FIFA responderá por correo electrónico a los seleccionados y en diciembre tendrá una tercera ronda de venta de entradas. (Por Manuel Trujillo Soriano)