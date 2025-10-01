La modificación al Código Fiscal de la Federación que obliga a las plataformas digitales a dar acceso a información fiscal en tiempo real no tiene fines de espionaje ni vigilancia a usuarios, afirmó ante senadores, el administrador jurídico del Servicio de Administración Tributaria, Ricardo Carrasco Varona.

“Es totalmente falso que el cambio al marco jurídico fiscal aprobado en la Cámara de Diputados tenga fines de espionaje digital o se trate de la Ley Espía, como apuntaba, es decir, desde luego que no tiene como propósito ni se implementará de ninguna forma para vigilar a los usuarios de las plataformas, eso nunca va a pasar”.

Lo que sí establece la reforma, añade, es que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso a la información que permita conocer el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por ello, la reforma busca cerrar vacíos en la recaudación y evitar doble contabilidad, sin exceder lo que permite la Ley del IVA. (Por Arturo García Caudillo)