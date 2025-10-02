El desbordamiento del río Tajo en Tototlán provocó daños en al menos 459 fincas, con daños a viviendas y negocios donde el agua entró y se llevó todo. América Corona Hernández, presidenta del DIF de Tototlán, informó que sí reciben donaciones y víveres para apoyar a los afectados. Lo que más hace falta es agua embotellada, alimentos no perecederos, así como artículos de aseo personal.

“Tenemos el registro de 40 personas y esperemos que ya no aumente la cifra, pero sí estamos recibiendo víveres ahí en lo que le llaman la dulcera, conforme veamos la necesidad de que se mantenga abierto las 24 horas, ahí va a estar”.

Los donativos pueden llevarse a las oficinas centrales del DIF Jalisco, sobre avenida Alcalde en la glorieta de La Normal, en Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)