“Priscilla” pronto podría aparecer en el océano Pacífico.

Se trata del siguiente ciclón de la temporada.

La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical.

Dicho sistema se localiza al sur de las costas de Guerrero e incrementó a 70 por ciento su probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas horas.

Se ubica a 485 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.