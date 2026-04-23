La Secretaría del Sistema de Asistencia Social abrió la convocatoria para que niñas y niños de entre 5 y 12 años accedan al transporte público gratuito en Jalisco, con un proceso de registro que se realizará del 30 de abril al 30 de mayo.
El trámite inicia en línea a través del sitio oficial de la Tarjeta Única, donde madres, padres o tutores deberán registrar al menor y agendar una cita. Al finalizar, se genera un formato que debe imprimirse en tres copias.
Posteriormente, el trámite presencial se llevará a cabo en el módulo asignado, al que deberán acudir con CURP del menor, identificación oficial vigente del tutor, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y tres copias de cada documento, además de las tres copias del formato de cita. La presencia del menor es obligatoria.
Las autoridades precisaron que, si el menor ya cuenta con Tarjeta Única, únicamente deberá actualizar su perfil. En caso de que el adulto tenga tarjeta pero el menor no, este último deberá registrarse para recibir una tarjeta “Mi Movilidad”. Si ninguno cuenta con ella, ambos deberán completar el registro para obtener sus respectivas credenciales. (Por Edgar Flores Maciel)
Abren convocatoria para transporte público gratuito a menores en Jalisco
