El coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, respaldó la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anuló el proceso de consulta para cambiar el régimen de gobierno en el municipio de Bolaños.

El legislador sostuvo que el Congreso local avaló en su momento la transición a un sistema basado en usos y costumbres en cumplimiento de una sentencia judicial, por lo que consideró adecuada la decisión de repetir el procedimiento.

“Si la Sala Superior define que debe repetirse la consulta porque faltaron elementos, me parece muy bien, no pasa nada. Nosotros estábamos cumpliendo una sentencia, qué bueno que el Congreso cumplió con su parte y simplemente lo que hay que hacer es poner al día ese proceso y esperar a que los órganos que les corresponde, hagan la consulta de nueva cuenta”.

Bravo indicó que será necesario esperar para analizar los términos del nuevo proceso de consulta ordenado por la autoridad electoral. (Por Marck Hernández)