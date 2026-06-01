El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de inscripción a partir de hoy, con el objetivo de incorporar a más jóvenes a esquemas de capacitación laboral en centros de trabajo de todo el país.
La estrategia busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante formación práctica, acompañamiento y un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de cobertura médica a través del IMSS.
Para 2026, la meta es sumar 500 mil nuevos beneficiarios.
Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma oficial del programa y cumplir con requisitos como CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografía reciente.
Los participantes podrán capacitarse en áreas como administración, ventas, servicios, salud, industria, tecnología y oficios.
Al concluir el proceso de formación recibirán un certificado que acreditará las competencias adquiridas.
Abren nuevo registro para Jóvenes Construyendo el Futuro
El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de inscripción a partir de hoy, con el objetivo de incorporar a más jóvenes a esquemas de capacitación laboral en centros de trabajo de todo el país.