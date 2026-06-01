El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de inscripción a partir de hoy, con el objetivo de incorporar a más jóvenes a esquemas de capacitación laboral en centros de trabajo de todo el país.

La estrategia busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante formación práctica, acompañamiento y un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de cobertura médica a través del IMSS.

Para 2026, la meta es sumar 500 mil nuevos beneficiarios.

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma oficial del programa y cumplir con requisitos como CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografía reciente.

Los participantes podrán capacitarse en áreas como administración, ventas, servicios, salud, industria, tecnología y oficios.

Al concluir el proceso de formación recibirán un certificado que acreditará las competencias adquiridas.