Al cerrar el mes de mayo el litro de diésel alcanzó un promedio de 27 pesos con 25 centavos, gracias a que casi el 70 por ciento de las estaciones de servicio en el país ya están cumpliendo el compromiso pactado con el Gobierno Federal, así lo comenta el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“El precio promedio nacional del litro de diésel en 27 pesos con 25 centavos, ya tenemos un 69.3 por ciento de las estaciones que están cumpliendo con el acuerdo. La semana pasada teníamos un 63.54 por ciento, es decir, se está incrementando, nosotros esperamos que dentro de las en las siguientes dos semanas ya estemos llegando alrededor del ochenta por ciento de las estaciones. El precio promedio también disminuyó, lo teníamos la semana pasada en 27 con 32 y ahorita lo tenemos en 27 con 25”.

La Profeco reporta que hay gasolineras que venden el diésel hasta en 29 pesos con 74 centavos, por lo que ya cuentan con lonas avisándole a la gente que ahí no deben comprar. (Por Arturo García Caudillo)